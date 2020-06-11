Сотрудника генконсульства США в Турции приговорили

11.06.2020, 14:30, Новости дня

Суд в Турции приговорил сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза к лишению свободы сроком на восемь лет и девять месяцев за «пособничество террористической группировке», сообщил телеканал «Хабер тюрк».

Топуз был задержан в Турции в октябре 2017 года, с тех пор он находится под стражей. Сотрудника генконсульства США обвиняют в связях с «террористической группировкой фетхуллахистов» (ФЕТО) и шпионаже, передает ТАСС.

Ему были предъявлены обвинения в «нарушении конституции» и «попытке сместить правительство Турецкой Республики».