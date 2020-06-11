Ефремова вновь доставили на допрос

11.06.2020, 14:30, Новости дня

Актер Михаил Ефремов в четверг днем доставлен на допрос в связи с передачей дела в ГУ МВД по Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Михаил Ефремов в сопровождении сотрудников ФСИН покинул квартиру, в которой отбывает домашний арест, и был доставлен на допрос. После передачи дела из окружного УВД в ГУ МВД по Москве с Ефремовым вновь проводятся следственные действия, в том числе допрос», – сказал источник ТАСС.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб.

Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову. Сам актер находится по домашним арестом.