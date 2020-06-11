Молочные, жирные и сладкие продукты способствуют появлению угревой сыпи

11.06.2020, 14:16, Разное



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Употребление молока, сладких и спортивных напитков, жирной и сладкой пищи связано с появлением угрей, показало исследование, которое опубликовано в JAMA Dermatology.

Ученые включили в анализ данные примерно 25 тысяч взрослых жителей Франции, которые участвовали в крупном исследовании с 2009 по 2018 год. За этот период времени они несколько раз давали подробные отчеты о своем рационе.

Люди, у которых были угри во время исследования, намного больше употребляли молока, молочного шоколада, фастфуда, сладких продуктов, снеков, чем люди, не страдавшие от угрей. В то же время, они ели существенно меньше мяса, рыбы, овощей и фруктов.

Ученые предполагают, что одной из причин такой связи стало влияние диеты с большим количеством сахара на уровень в крови гормонов и других веществ, которые вызывают оксидативный стресс и воспаление. Эти процессы потенциально могут приводить к появлению угрей.

Авторы исследования считают, что оно должно способствовать изменению понимания дерматологами связи шоколада, сладостей и угрей.

«Это важное исследование, которое добавляет новые данные о том, что определенные типы питания могут быть независимым фактором появления угрей у некоторых людей», – сказала CNN доктор Раджани Катта (Rajani Katta), спикер Американской дерматологической ассоциации, которая не принимала участия в исследовании.