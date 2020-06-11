Москвичка отсудила у полиции 35 тысяч рублей за волокиту по жалобе

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11.06.2020, 14:16, Новости дня

Суд удовлетворил иск жительницы Москвы к столичной полиции за волокиту с проверкой по ее жалобам на угрозы убийством и взыскал в пользу женщины 35 тыс. рублей.

В исковом заявлении, которое подала Татьяна Акутса, говорится, что ей поступили несколько звонков и СМС от неизвестного с угрозами убийства. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Однако, как выяснилось, дознаватели МВД два года не проводили никаких проверочных мероприятий по заявлению москвички. Сроки давности проверки истекли, и женщина пожаловалась на волокиту в Мосгорсд. Акутса заявила, что ее лишили доступа к правосудию и не защитили от угроз, которые могли привести к убийству.

«Мосгорсуд частично удовлетворил требования истицы, взыскав с Минфина 35 тыс. рублей. Судебная коллегия по административному делу пришла к выводу, что решение Московского городского суда о взыскании компенсации за нарушение права на досудебное уголовное судопроизводство в разумный срок законно и обоснованно, размер компенсации отвечает принципам разумности, справедливости и согласуется с практикой Европейского суда по правам человека», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее мать убитого пьяным полицейским жителя Петербурга отсудила у МВД 500 тыс. рублей.



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