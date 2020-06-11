Антитела к коронавирусу обнаружили у каждого шестого прошедшего тестирование москвича

11.06.2020, 14:16, Новости дня

По итогам второго этапа тестирования москвичей антитела к коронавируса обнаружили у 17,4% жителей, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Больше месяца мы проводим исследование на наличие популяционного иммунитета у москвичей. Первый этап проходил с 4 мая по 21 мая. И тогда антитела обнаружились у 12% жителей. Второй этап тестирования закончен, и на сегодняшний день иммунитет формируется, иными словами есть антитела G, у 17,4% москвичей», – передает ее слова ТАСС.

В материалах столичного департамента здравоохранения указывается, что доля жителей Москвы с высокой концентрацией антител растет, передает РИА «Новости».

«В последние две недели возросла доля москвичей с более высокой концентрацией IgG», – сообщили в департаменте, отметив, что в 53% случаев концентрация антител класса IgG превышает или равна 50, хотя в первые две недели тестирования таких было 43%.

Между тем, в Минздраве предупредили, что наличие выработанных антител у переболевших коронавирусом не гарантирует защиту от повторного заражения, поэтому следует и дальше соблюдать меры профилактики.