Скандалы: Министр попал на камеры

11.06.2020, 14:15, Разное

Подавшего в отставку кировского министра информтехнологий и связи Юрия Палюха обвинили в закупке не соответствующих требованиям аукциона телекамер ПДД на 78 млн руб.

В Кировской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали бывшего областного министра информационных технологий и связи Юрия Палюха. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Следствие считает, что по указанию бывшего чиновника министерство закупило не соответствующие требованиям аукциона камеры для фиксации нарушений ПДД на 78 млн руб. и таким образом был нанесен ущерб госбюджету. Юрий Палюх уволился из министерства по собственному желанию 4 июня.

Сегодня сотрудники регионального управления ФСБ по Кировской области задержали бывшего областного министра информационных технологий и связи Юрия Палюха. Они пришли к нему домой и сообщили, что он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Затем Юрия Палюха задержали, доставили в региональное управление СК РФ, составили протокол и допросили в качестве обвиняемого. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

﻿

По данным следствия, осенью 2019 года областной Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления по нацпроекту «Качественные и безопасные автомобильные дороги» провел аукцион на поставку камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Победители в декабре 2019 года камеры поставили, но приемная комиссия установила, что оборудование не соответствует конкурсной документации. Следствие полагает, что Юрий Палюх обязал сотрудников принять камеры и заплатит поставщикам. В результате государству нанесен ущерб на 78 млн руб.

В правительстве Кировской области господин Палюх начал работать в сентябре 2017 года. Он, как и глава региона Игорь Васильев, является выходцем из Росреестра. В этой организации работал все время, начав с должности курьера в 2005 году и дослужившись до поста руководителя ростовского филиала кадастровой палаты.

4 июня Юрий Палюх написал заявление о сложении полномочий министра информационных технологий по собственному желанию, уголовное дело по фактам преступлений, в которых его обвиняют, было возбуждено через несколько дней.

Как сообщал «Ъ», в настоящее время в Кировской области под следствием находится еще один выходец из Росреестра – бывший заместитель губернатора Андрей Плитко. По данным следствия, в 2018 году он создал организованную преступную группу из доверенных лиц, которые получили должности в подведомственных министерству учреждениях и собирали деньги за заключение договоров купли-продажи леса с областным спецучреждением «Кировгослесхоз». Вместе с господином Плитко были задержаны глава регионального минлесхоза Алексей Шургин и другие подельники. Им предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Андрей Репин