В Смоленской области по нацпроекту будут расселены 3 тыс. кв. метров аварийного жилья

11.06.2020, 14:08, Новости дня

Около 3 тыс. кв. метров аварийного жилья до конца 2020 года планируют расселить в Смоленской области в рамках первого этапа областной программы, входящей в нацпроект «Жилье и городская среда».

Расходы на эти цели превысят 144 млн рублей, сообщил в четверг губернатор Алексей Островский, выступая с отчетом в областной думе о результатах деятельности администрации региона за 2019 год.

«В рамках первого этапа программы [обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда] на 2019-2020 годы запланировано переселить смолян из почти 3 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда. На эти цели планируется израсходовать свыше 144 млн рублей. <…> Муниципальными образованиями заключены контракты на приобретение 78 жилых помещений», – передает ТАСС слова Островского.

По его словам, в 2019 году было расселено 26 аварийных жилых помещений общей площадью 1 тыс. кв. метров.

«Целевые показатели на 2019 год достигнуты и перевыполнены», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Смоленской области до 2025 года планируется расселить аварийные дома общей площадью более 28,1 тыс. кв. м.

Наибольшие объемы финансирования и работ намечены на 2022-2023 годы, расселению подлежит около 64,4% от всего объема непригодных домов. В программе участвуют пять муниципальных образований – город Смоленск, а также Вяземское, Гагаринское, Духовщинское и Ярцевское городские поселения.