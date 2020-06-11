Вакцины от коронавируса предложили тестировать на сирийских хомячках

11.06.2020, 14:08, Новости дня

Немецкие ученые выяснили, что сирийские хомячки испытывают те же последствия развития COVID-19, что и человек, а также обнаружили возможную причину тяжелого течения болезни у людей в возрасте, данные исследования опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.

«Иммунные клетки пожилых хомячков реагировали на появление инфекции и массово проникали в их легкие заметно позже, чем это делал иммунитет молодых особей. Вдобавок, их легкие не начинали быстро восстанавливаться через 14 дней после заражения, как это делали органы дыхания юных грызунов. Эти различия можно использовать для оценки действия вакцин на здоровье пожилых и молодых людей», – передает ТАСС содержание статьи об исследовании.

Уточняется, что биологи из Германии под руководством профессора Свободного университета Берлина Николауса Остерридера предложили заменить лабораторных обезьян для опытов на сирийских хомячков. Позднее ученые попытались заразить их коронавирусом и проследить за характером развития инфекции в их организме.

Недавние расчеты генетиков показали, что эти грызуны, в отличие от мышей и крыс, должны быть столь же сильно подвержены COVID-19, как и человек, кошки, хорьки и обезьяны. Исследователи подтвердили это на практике, успешно заразив три дюжины хомячков разных полов и возрастов при помощи тех штаммов SARS-CoV-2, которые циркулировали в Германии этой весной.

Как отметили Остерридер и его коллеги, их опыты раскрыли существенные различия в характере течения инфекции между пожилыми и молодыми особями. Вирус присутствовал в легких и других тканях тела и тех, и других животных, однако хомячки в возрасте теряли значительно больше массы, чем их сородичи, причем эти различия были максимальными для самых старых особей.

По мнению исследователей, сирийские хомячки – пока что наилучший вариант для проверки вакцин от COVID-19, так как их старость наступает гораздо раньше, чем у обезьян, а самих грызунов выращивать гораздо проще, чем приматов.

Напомним, в РФ для участия в клинических исследованиях вакцины от коронавируса отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военные: офицеры, прапорщики и контрактники. Во вторую – гражданские.

Кроме того, в Китае новый препарат JS016 против коронавируса в минувшие выходные получил от государственного управления по надзору и контролю за лекарственными средствами КНР разрешение приступить к первой фазе клинических испытаний.