 

Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки

11.06.2020, 14:08, Новости дня

Управляющего отделением Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Сахалинской области заподозрили в получении взятки, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по региону.

В сообщении на сайте СК указывается, что управляющий отделением ПФР «подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение взятки».

Дело возбуждено по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ и материалам проверки прокуратуры Сахалинской области.

По версии следствия, в начале декабря 2019 года между ПФР по Сахалинской области и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на поставку двух кондиционеров, а также их монтаж и пуско-наладку в здании отделения.

Однако оборудование оказалось не соответствующим техническим требованиям, и заказчик мог отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, но подозреваемый решил подписать акт выполненных работ за взятку в 100 тыс. рублей.

Он получил эту сумму через посредника – главного специалиста-эксперта сахалинского отделения пенсионного фонда.

Подозреваемый задержан, «решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу».

Напомним, в 2019 году был задержан зампред правления ПФР Алексей Иванов по подозрению в даче взятки, информацию об этом подтвердил глава фонда Антон Дроздов.



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