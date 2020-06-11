Каждый пятый житель России больше двух лет не был в отпуске

11.06.2020, 14:00, Новости дня

Каждый пятый житель РФ более двух лет не уходил в отпуск, а более года не отдыхали 16 процентов опрошенных, следует из исследования сервиса Работа.ру.

Не уходили в отпуск более полугода 43 процента россиян. За последние полгода отдохнули 21 процент опрошенных. Большинство (64 процентов) заявили о готовности работать без отпуска не более года, каждый пятый — два года, а 16 процентов россиян — более двух лет.

После отмены карантина и анонса начала работы российских курортов многие устремились использовать отпуск. Одними из самых активных стали москвичи. Жители столицы после снятия режима самоизоляции устремились в Крым. Бронирование авиабилетов из Москвы за неделю, со 2 по 9 июня, выросло на 64 процента.

По данным аналитиков сервиса Туту.ру, одним из самых популярных направлений для москвичей с отменой ограничений стал Симферополь. Далее следуют приморские города Сочи и Анапа, а также курорты Кавказа, сообщает служба информации "Вести.Севастополь".

На территории Крыма с 15 июня полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан, сообщил ранее на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов. Также отменяется обязательная обсервация для тех, кто приезжает в Крым из других субъектов России.

Согласно исследованиям "Работа.ру" и "Сберавто", больше половины россиян планируют провести отпуск и еще половина из них хотят провести отпуск в путешествии по России. По итогам опроса из всех регионов страны, 52 процента россиян планируют отдых этим летом, а остальные в летний отпуск не пойдут. Из запланировавших отпуск 31 процент планируют путешествие по стране, 18 процентов проведут отдых на даче, а еще 20 процентов надеются на отдых за рубежом, а 18 процентов останутся отдыхать дома.