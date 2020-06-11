Учёные рассказали, можно ли определить по кашлю человека, что он болен

11.06.2020, 13:53, Разное

Многие считают, что умение определить наличие заболевания по одному симптому, это полезный навык, способный помочь избежать заражения. Учёные рассказали, можно ли понять по кашлю человека, что он болен.

Исследования, которые проводились ранее, показали: люди с лёгкостью могут установить факт наличия у другого человека заболевания по запаху или внешнему виду. При этом возможность постановки «диагноза» по звуку тогда не рассматривалась. Специалисты из Мичиганского университета провели эксперимент. По его результатам научные работники сделали вывод о том, что люди не способны определить на слух разницу между кашлем больного человека и того, у кого просто першит в горле. В ходе научной работы около 200 добровольцев слушали записи звуков кашля больных и здоровых людей, которые им включали учёные. Оказалось, что большинство участников просто пытались угадать правильный ответ.

Социальный психолог Ник Михалак рассказал, что предыдущие исследования аудиозаписей кашля показали: у больного и здорового человека он действительно звучит по-разному. Однако ухо человека не способно уловить различия между ними. Вполне возможно, это связано с тем, что людям нужно не просто слышать, но и видеть, как кашляет другой человек, чтобы дать более точный ответ.

Учёные уверенны: данная научная работа даст возможность людям трезво оценивать ситуацию и не паниковать каждый раз, когда кто-то начинает кашлять.