 

В Луганске призвали Европу ввести санкции против Украины

11.06.2020, 13:53, Новости дня

«Гаранты от Франции и Германии должны отреагировать на действия Киева, направленные на срыв переговоров», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал попытки Киева представить в качестве представителей Донбасса двух журналистов, покинувших регион еще в 2014 году.

«Для получения ответа от Европы ее нужно стимулировать. Я надеюсь на позицию России. Она в лице полпреда в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Бориса Грызлова выразила свое отношение, назвав действия Киева абсолютно циничным шагом, направленным на блокирование любого процесса урегулирования. Должна быть озвучена и точка зрения гарантов от Франции и Германии», – считает советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«И если Берлин и Париж выскажут свою точку зрения, а лучше применят финансовые, санкционные, и политические рычаги – это сработает», – предположил Мирошник.

«Что касается двух журналистов – эти «соросята» никогда не были людьми Донбасса, но всегда гадили в сторону нашего региона, нелестно высказываясь о местных жителях. Сейчас команда Зеленского внесла этих людей в состав украинской делегации, но к нам они отношения не имеют», – подчеркнул собеседник.

В Луганске также допускают, что провокационные действия Украины направлены на то, чтобы у ЛНР и ДНР «не выдержали нервы» и представители республик «хлопнули дверью», после чего их можно будет обвинить в срыве Минских соглашений.

«Но украинские политики от нас этого не дождутся», – резюмировал Мирошник.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью украинскому журналисту, блогеру и политику Анатолию Шарию, что президент Украины Владимир Зеленский пытается превратить мирный процесс в Донбассе в абсурд.

Пушилин назвал анекдотичными попытки Киева представить в качестве представителей Донбасса таких людей, как журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые поддерживали «майдан» и покинули регион еще в 2014 году. «Это маразм со стороны властей Украины, со стороны Зеленского», – сказал Пушилин.

Ранее полпред РФ в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке Киева назначить собственных «представителей Донбасса» в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), задачей которой является фиксация выполнения/невыполнения Минских соглашений.



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