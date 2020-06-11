 

Грузия потребовала от Украины пресечь вмешательство Саакашвили в ее внутренние дела

11.06.2020, 13:53, Новости дня

Грузия в жесткой форме потребовала от Украины пресечь вмешательства в ее внутренние дела главы украинского исполкома реформ, экс-президента Михаила Саакашвили, который заявил, что намерен активно участвовать в предвыборном процессе на его родине перед октябрьским голосованием в парламент и способствовать смене властей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что посол Украины вызывается в МИД, так как украинский житель Саакашвили грубо вмешивается во внутриполитические процессы в Грузии.

«Это именно тот вопрос, к которому мы подходили серьезно, вызвав ранее нашего посла из Киева для консультаций», – отметил министр, комментируя намерение Саакашвили быть «на передовой в борьбе» с нынешними властями Грузии.

«Мы предупреждали наших украинских коллег, что человек, назначающийся в Киеве на высокий пост, разыскивается Грузией», – отметил Давид Залкалиани, говоря о заочно осужденном в Тбилиси на три и шесть лет лишения свободы бывшем президенте.

«Мы ожидали, что он продолжит вмешиваться во внутриполитические дела Грузии, а наше стратегическое партнерство (с Украиной) этого не предусматривает», – сообщил министр.

«Поговорим об этом с послом Украины, потребуем объяснений, – сказал министр. – Высокое лицо другого государства грубо вмешивается в дела стратегического партнера».

Он отметил, что на это должны обратить внимание и американские партнеры Грузии.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. При этом он заявил, что ожидает положительных результатов работы Саакашвили в ближайшие месяцы.

В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций».



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