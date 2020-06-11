Роспотребнадзор назвал главные ошибки при дезинфекции

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11.06.2020, 13:53, Новости дня

Проводить дезинфекцию аэрозольными средствами в присутствии людей нельзя, также нет никакого смысла поливать тротуары дезинфекционным составом, сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

«Мы также в своих рекомендациях не даем разрешения для использования дезинфицирующих средств, особенно аэрозольным способом, в присутствии человека», – цитирует РИА «Новости» Брагину.

По ее словам, подъезды домов следует обрабатывать по ночам. При этом жителей необходимо заранее предупреждать об этом.

Она также подчеркнула, что на улицах дезинфицировать следует, прежде всего, контактные поверхности – скамейки и детские площадки. Дезинфекция тротуаров и дорог не имеет смысла.

По словам замглавы Роспотребнадзора, рекомендации ведомства не противоречат рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

В свою очередь заместитель директора ФБУН НИИ Дезинфектологии Николай Шестопалов добавил, что распыление аэрозолей может навредить здоровью граждан. 

По его словам, в России зарегистрированы только два средства, которые можно безопасно использовать при проведении такой дезинфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим и дезинфекцию всех поверхностей помещений в РФ придется соблюдать и дальше, несмотря на поэтапное снятие ограничительных мер.



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