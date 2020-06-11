Названы место и время прощания с Анатолием Трушкиным

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11.06.2020, 13:48, Новости дня

Прощание с писателем-сатириком Анатолием Трушкиным пройдет 12 июня в храме Всемилостивейшего Спаса в Митино, сообщили в Центральном доме литераторов (ЦДЛ).

«Отпевание пройдет в 11.30 12 июня в храме Всемилостивейшего Спаса в Митино», – передает РИА «Новости» сообщение ЦДЛ.

Трушкин родился 28 октября 1941 года. Занимался литературной деятельность с 1981 года, его юмористические произведения в своих выступлениях используют многие известные юмористы, такие как Клара Новикова, Владимир Винокур, Ефим Шифрин и другие. Писатель дважды был удостоен премии «Золотой теленок».

Напомним, 10 июня Трушкин умер от последствий коронавирусной инфекции на 79-м году жизни. Информацию об этом подтвердил музыкант Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова.



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