Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 6%

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11.06.2020, 13:48, Новости дня

Национальный банк Украины (НБУ) с пятницы, 12 июня, снизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Это – самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины», – говорится в сообщении Нацбанка Украины.

Максимальной – 30% – учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года, минимальной – 6,5% – с августа 2013 года по апрель 2014 года, передает РИА «Новости». Последний цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18% в сентябре 2018 года. С апреля 2019 года началось снижение ставки.



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