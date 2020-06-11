В США число инфицированных COVID-19 превысило 2 млн

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11.06.2020, 13:43, Новости дня

В США число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по масштабу распространения COVID-19. С начала эпидемии там заразились уже 2 000 464 человека. Число летальных случаев увеличилось до 112 924.

Наибольшее количество погибших зафиксировано в штате Нью-Йорк (30 542), в Нью-Джерси (12 377) и в Массачусетсе (7454).

Выздоровели по всей стране 533 504 человека.

Темпы распространения инфекции снижаются в США с середины мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 360 239 человек, жертвами COVID-19 стал 416 201 человек, выздоровело 3 454 807.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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