Аваков: За 10 дней работы системы фотовидеофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое

11.06.2020, 13:43, Новости дня

За 10 дней работы системы автоматической фото- и видеофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра, нарушители скоростного режима уже оплатили почти 7,5 тыс. штрафов.

“Количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1,431 млн грн – итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области”, – отметил глава МВД.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с ней карантина.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области (20 – в столице, 25 – в области). Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их. Замглавы МВД Антон Геращенко отмечал, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта.