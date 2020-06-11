 

Мнучин допускает новые прямые выплаты в связи с коронавирусом

11.06.2020, 13:35, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что он серьезно рассмотрит вопрос о дополнительных прямых выплатах людям в рамках законопроекта о следующей фазе антикризисной помощи в связи с коронавирусом.

Oн отметил при этом, что помощь также должны получить отрасли, которые пытаются возобновить работу, включая гостиничный бизнес и туризм.

По словам Мнучина, он «определенно» считает, что новый раунд федеральной помощи, включая меры по созданию рабочих мест, будет необходим.

На данный момент Конгресс принял уже три законопроекта о помощи в связи с коронавирусом, общий объем которой составил около 3 триллионов долларов.

Эти программы включают кредиты на выплату заработной платы для малого бизнеса, выплаты частным лицам, деньги для медиков и медицинских организаций и поддержку кредитного рынка Федеральной резервной системы.

«У нас будет большая безработица, и нам нужно посмотреть, что с этим можно сделать, – сказал Мнучин. – Думаю, нам нужно серьезно посмотреть, хотим ли мы пойти на дополнительные прямые выплаты для стимулирования экономики, но мне кажется, что все это будет связано с возвращением людей к работе».



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