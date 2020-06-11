Эмма Уотсон осудила Джоан Роулинг за ее скандальное высказывание

11.06.2020, 13:30, Разное

После недавнего заявления Джоан Роулинг о транс-женщинах писательницу обвинили в трансфобии. Вчера автору серии книг о Гарри Поттере на ее неправоту указал Дэниел Рэдклифф, а сегодня в поддержку транс-людей выступила другая звезда фильмов, снятых по произведениям писательницы, – Эмма Уотсон.

28-летняя актриса и активист объяснила свою позицию по этому вопросу в своем Twitter-аккаунте:

Трансгендерные люди – те, кем они сами себя называют. И они заслуживают жить в таком мире, где их идентичность все время подвергается сомнению и где им говорят, что они не те, кем они себя считают. Я хочу, чтобы мои трансгендерные подписчики знали, что я и огромное количество людей по всему миру видят ваc, уважают вас и любят такими, какие вы есть.

Также Эмма рассказала, что перевела пожертвования в британские фонды Mermaids и Mama Cash, которые поддерживают ЛГБТ-сообщество.

Дэниел Рэдклифф, Джоан Роулинг, Эмма Уотсон и Руперт Гринт на премьере фильма “Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2”, Лондон, 2011 год

Напомним, все началось с того, что Джоан Роулинг возмутил заголовок статьи на Devex.com – “Мнение: создаем более справедливый постковидный мир для людей, которые менструируют”. Своими мыслями на этот счет писательница поделилась у себя в Twitter:

Люди, которые менструируют. Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Жойнщины? Жнщны? Жунщии?

Далее писательница продолжила еще глубже объяснять свою позицию по этому вопросу, что и привело к скандалу. Подробнее о высказываниях Роулинг мы писали здесь.

Спустя несколько дней после этого завления Джоан высказалась публично на эту тему еще раз. Теперь она рассказала о пережитом сексуальном насилии в детстве и ответила на обвинения в трансфобии.