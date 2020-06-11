СМИ: Михаэль Шумахер готовится к операции с использованием стволовых клеток

11.06.2020, 13:30, Разное

Семикратному чемпиону “Формулы-1” Михаэлю Шумахеру в ближайшие дни предстоит очередная операция, а именно – ему собираются внедрить стволовые клетки в сердечную ткань. Об этом сообщает ряд итальянских СМИ, знакомых с ситуацией. Таким образом будут заменены поврежденные участки сердца.

Операцию будет проводить знаменитый французский профессор и кардиолог доктор Филипп Менаше, который ранее уже оперировал Шумахера и которому принадлежит техника “прививания” сердца стволовыми клетками. Отмечается, что этот метод все еще является “частично экспериментальным”. Кроме того, с помощью стволовых клеток врачи попытаются “перезапустить” нервную систему гонщика. Как именно это будет сделано, не уточняется.

Михаэль Шумахер

Больше шести лет прошло с того момента, когда гонщик “Формулы-1” Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму. 29 декабря 2013 года Шумахер с сыном и его друзьями отправился кататься на лыжах в Мерибель, курорт во французских Альпах. Михаэль выехал за пределы трассы и, споткнувшись о камень, упал и ударился головой о выступ скалы – шлем раскололся. Поначалу спортсмен находился в сознании, но вскоре его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. После двух нейрохирургических операций его ввели в искусственную кому. Летом следующего года его вывели из этого состояния и перевезли в другой госпиталь для последующей реабилитации. Оттуда Михаэль уже отправился домой. Сейчас Шумахер проживает в закрытом поместье в Женеве, и увидеть его за пределами собственности еще никому не удавалось.

Официальных комментариев о состоянии гонщика его семья не дает. Супруга Михаэля Коринна по-прежнему не готова общаться с прессой, а в особенности обсуждать здоровье мужа.

Вы можете быть спокойны, Михаэль находится в надежных руках. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы помочь ему. Мы не можем раскрыть больше подробностей, так как следуем указаниям Михаэля, который хочет, чтобы вся эта история пока сохраняла конфиденциальность. Уверена, он сделал бы то же самое для меня. Я всегда буду помнить, кому я должна быть благодарна,

– объяснила свою позицию Коринна в одном из редких комментариев СМИ.

Михаэль Шумахер с супругой Коринной