 

Росгвардия наказала сотрудника, угрожавшего москвичу подбросить наркотики

11.06.2020, 13:30, Новости дня

Руководство Росгвардии приняло решение уволить сотрудника ведомства, угрожавшего подбросить наркотики москвичу, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В Сети появилось видео, на котором сотрудник Росгвардии, приехавший разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки, пригрозил подбросить наркотики москвичу.

«Да, подписан приказ о его увольнении», – сказал ТАСС Грибакин.

По данным столичного главка, инцидент произошел несколько дней назад. Пострадавшему «принесли извинения и сообщили о том, что меры будут приняты».

При этом источник РИА «Новости» рассказал, что у приехавшего на вызов сотрудника Росгвардии есть ребенок-инвалид, как и у женщины, которая пожаловалась на соседа из-за громкой музыки.

«Поэтому росгвардеец слишком эмоционально воспринял произошедшее, так среагировал и так себя повел. Но это не в коем случае не умаляет его вину», – отметил источник.

Напомним, 6 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина. Полицейских обвинили в фальсификации доказательств – они подбросили наркотики.



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