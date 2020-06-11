Летчики Балтфлота уничтожили корабли условного противника на фоне учений НАТО

11.06.2020, 13:30, Новости дня

Более десяти самолетов морской авиации Балтийского флота, в том числе истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24, отработали удары по десантным кораблям условного противника в морских полигонах Балтийского моря на фоне проходящих в регионе военно-морских учений НАТО BALTOPS 2020, сообщили в пресс-службе флота.

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что удары наносились под прикрытием звена истребителей Су-27.

«Пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника. В общей сложности в плановых тренировках было задействовано более десяти самолетов соединения морской авиации Балтийского флота», – сообщили на флоте.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в Балтийском море проходят учения ВМС стран НАТО BALTOPS 2020, в которых участвуют 17 государств – членов и две страны – партнера альянса, задействовано около 30 военных кораблей, до 30 самолетов и вертолетов, а также около 3 тыс. человек личного состава.

Напомним, в понедельник силы Балтфлота начали наблюдение за учениями Baltops 2020.