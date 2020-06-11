Росздравнадзор Ингушетии не нашел нарушений в клинике, где сделали обрезание девятилетней девочке

11.06.2020, 13:25, Новости дня

Управление Росздравнадзора по Ингушетии ответило на письмо от Консорциума женских неправительственных объединений по поводу прекращения работы частной клиники “Айболит” в Магасе, в которой девятилетней девочке сделали обрезание.

“Проверка проводилась в рамках лицензионного контроля медицинской деятельности и контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В ходе проведения проверки исполнения предписания ООО ‘Айболит’ установлено, что ранее выявленные нарушения устранены. Результаты проверки переданы в прокуратуру”, – ответили в ведомстве.

“К сожалению, мы не получили ответа на главный вопрос — считается ли женское обрезание в принципе недопустимой практикой и относит ли ее Росздравнадзор к серьезным нарушениям закона. В ответе нам просто пересказали результат проверки осени 2019 года”, – прокомментировала ответ ведомства адвокат Мари Давтян.

В июне 2019 года мать девятилетней девочки обратилась в Следственный комитет Чечни. Она утверждала, что ее дочери насильно сделали операцию по обрезанию женских половых органов в клинике “Айболит”. Инициатором процедуры был отец девочки, у которого она гостила. В семье отца такая процедура считается традицией.

После обращения “Правовой инициативы” в управление Следственного комитета по Ингушетии с просьбой проверить законность деятельности клиники, было возбуждено уголовное дело на детского врача-гинеколога Изаню Нальгиеву по статье “умышленное причинение легкого вреда здоровью”.

Правозащитники утверждают, что в клинике вплоть до мая 2020 года проводились операции по обрезанию женщин и девочек стоимостью две тысячи рублей. Это стало известно после переписки с официальным аккаунтом медучреждения в инстаграме.

“Если подтвердится факт, что операции в клинике проводятся, то к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, иные действия сексуального характера, а также оказание услуги не отвечающие требованиям безопасности, должны быть привлечены не только врачи и медперсонал, которые делали такие операции, но и руководство клиники, так как имеет место совершение преступления структурированной организованной группой для получения финансовой выгоды”, – сообщила Татьяна Саввина, старший юрист проекта “Правовая инициатива”.

На Северном Кавказе, по данным правозащитников, каждый год 1240 девочек в возрасте до трех лет становятся жертвами операций на половых органах, преимущественно в Республике Дагестан.

В ООН операции на женских половых органах считают вопиющим нарушением прав женщин, такие операции унижают достоинство, вредят здоровью, доставляют боль и страдания и даже приводят к смерти, заявляют в организации. По подсчетам ООН, в мире живет около 200 миллионов женщин, подвергшихся этой процедуре.