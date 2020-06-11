 

Московские медики прибыли в Ингушетию для помощи в борьбе с коронавирусом

11.06.2020, 13:16, Новости дня

Новая бригада московских медиков прибыла в Ингушетию, чтобы оказать помощь населению и врачам республики в борьбе с коронавирусом, сказала министр здравоохранения республики Зарема Льянова.

«К нам прибыла новая группа московских врачей, которая также в течение двух недель будет находиться в республике, цель визита – оказание консультативной, методической и практической помощи нашим медикам и тем больницам, которые работают в условиях коронавирусной инфекции. Приступит группа к работе уже сегодня, первый пункт – Ингушская республиканская клиническая больница. В целом эпидситуация в республике идет на спад, в больницах меньше пациентов, меньше уровень выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией», – сказала Льянова.

Бригада врачей состоит из шести специалистов: хирурга, инфекциониста, эндокринолога, реаниматолога, рентгенолога, анестезиолога, передает ТАСС.

«Наша первоочередная задача – встретиться с нашими коллегами, которые две недели здесь уже работают, понять оперативную обстановку, что происходит в республике, какие задачи стояли перед ними и что они успели выполнить, что осталось на наше участие. Мы надеемся, что опыт, который мы накопили, поможет местным врачам», – сказал старший врач бригады, хирург Городской клинической больницы №13 департамента здравоохранения Москвы Игорь Раннев.

Ранее сообщалось, что в регионы РФ направлены шесть московских медицинских бригад для работы Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском крае, Владимире и Пскове. Прибывшие бригады сменят врачей, которые сейчас оказывают помощь в регионах в борьбе с коронавирусом по поручению мэра Москвы. Медики первых бригад передадут информацию о ситуации в регионе коллегам и в ближайшее время вернутся в столицу.

За минувшие сутки в России выявлено 8779 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 502 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



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