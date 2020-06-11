 

Турция призвала США активнее участвовать в урегулировании в Ливии

11.06.2020, 13:16, Новости дня

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что США необходимо больше участвовать в урегулировании ситуации в Ливии, сообщил телеканал NTV.

«Америка почему-то не очень активна в Ливии. Но стабильность в том регионе на пользу НАТО. США надо играть более активную роль в Ливии. Мы будем обсуждать эту тему с США на уровне экспертов, а потом на уровне министров, после чего и лидеры смогут обменяться мнениями на этот счет», – передает ТАСС слова Чавушоглу.

Он снова указал, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа «Хафтар полностью потерял легитимность», а глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж является «единственной законной силой в Ливии».

«Хафтар по настоянию РФ принял недавнее перемирие. <…> Сейчас он блокирует экспорт нефти, которую он по-пиратски захватил. Он доказал, что не станет будущим Ливии», – считает Чавушоглу.

Ранее администрация президента Турции сообщила, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган выразили глубокую озабоченность продолжающимися в Ливии масштабными боестолкновениями.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / В московском метро запустили продажу масок и перчаток

08.06 / США подтвердили переговоры с Россией по ядерному оружию

18.05 / Китай выясняет обстоятельства смерти своего посла в Израиле

13.04 / В Москве за выходные выписали 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

17.04 / Путин заявил об уходе коронавируса в регионы

08.05 / ВОЗ развенчала миф о «пользе» курения против коронавируса

29.05 / Против основателя паблика «Омбудсмен полиции» возбуждены два дела

02.06 / Российские военные получили первую партию модернизированных гаубиц

10.06 / Ростуризм пообещал операторам субсидии за организацию туров по России

01.06 / «Мусорный след» пандемии угрожает планете новыми опасностями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска