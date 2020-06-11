Турция призвала США активнее участвовать в урегулировании в Ливии

11.06.2020, 13:16, Новости дня

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что США необходимо больше участвовать в урегулировании ситуации в Ливии, сообщил телеканал NTV.

«Америка почему-то не очень активна в Ливии. Но стабильность в том регионе на пользу НАТО. США надо играть более активную роль в Ливии. Мы будем обсуждать эту тему с США на уровне экспертов, а потом на уровне министров, после чего и лидеры смогут обменяться мнениями на этот счет», – передает ТАСС слова Чавушоглу.

Он снова указал, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа «Хафтар полностью потерял легитимность», а глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж является «единственной законной силой в Ливии».

«Хафтар по настоянию РФ принял недавнее перемирие. <…> Сейчас он блокирует экспорт нефти, которую он по-пиратски захватил. Он доказал, что не станет будущим Ливии», – считает Чавушоглу.

Ранее администрация президента Турции сообщила, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган выразили глубокую озабоченность продолжающимися в Ливии масштабными боестолкновениями.