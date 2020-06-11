Гнил заживо в грязи и вони: вскрылись жуткие обстоятельства смерти известного артиста

11.06.2020, 13:15, Разное

54-летний “король эпизода” Александр Числов умер от тяжелой формы пневмонии. Он сыграл в двух сотнях фильмов. Однако, несмотря на популярность, актер вел скромный, затворнический образ жизни. Он никогда не был женат, детей нет. Смерть Александра Числова оказалась настолько неожиданной для общественности, что немедленно пошли слухи о том, что стало причиной смерти.

Якобы сам артист незадолго до того, как уйти из жизни, жаловался на то, что его хотят отравить. Что будто бы актер страдал алкоголизмом и сошел с ума. Что у Александра Числова обнаружили СПИД. Так или иначе, но сейчас за наследство артиста борются его родственники: старушка-мать, племянница и племянник.

Речь идет о скромной “двушке” у метро “Отрадное”. Самое интересное, что еще в 2017 году Александр Числов написал завещание, когда якобы узнал о своем печальном диагнозе. “Соседи Числова рассказывали, что последние месяцы своей жизни он не вставал с постели и буквально гнил заживо. Он постоянно повторял: “Я умираю, мне страшно, спасите меня!” В квартире была вонь и грязь… Кошки от голода обглодали поролон его дивана…” – рассказала адвокат Майя Сандлер. Кстати, она представляет интересы матери артиста.

Якобы нашлись свидетели, утверждающие, что племянница не ухаживала за именитым дядей, а с его счетов пропали деньги. Адвокат утверждает, что племянница Светлана очень быстро кремировала Александра Числова вопреки воле его матери, при этом до сих пор якобы официально не подтверждено, что у актера был СПИД.

Мало того, оказывается, за несколько месяцев до смерти Александр Числов еще и оформил договор купли-продажи этой квартиры в пользу племянницы, и сейчас эта квартира выставлена на продажу, поэтому Сандлер настаивает на аресте недвижимости. “Светлана с виду милая молодая женщина, но ведет себя агрессивно. Однажды она набросилась на меня с кулаками в публичном месте и при свидетелях: “Ну что, “адвокашка”, задумала “хату” у меня “отжать”?!” – вспомнил юрист.

Теперь адвокат пытается через суд признать договор недействительным (якобы актер в момент подписания бумаги был в неадекватном состоянии). Если это случится, то вступит в силу завещание артиста. “Да, бабулечка, увы, уже не получит по наследству всю квартиру сына, но у нее будет доля в этом наследстве, а значит, и крыша над головой”, – заключила Сандлер.