 

“Ты мое топливо”: Екатерина Андреева показала идиллию с мужем

11.06.2020, 13:15, Разное

Фото звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. В подписи к посту телеведущая порассуждала о вопросах генетики. Она озвучила мнение, что интеллект передается сыну только от матери. Екатерина Андреева сделала вывод, что у ее супруга точно умная мама.

Затем она высказалась об отношениях с возлюбленным. “А что мужчины думают о нас? Спросила мужа. Ответ: ты мое топливо”, – рассказала Екатерина Андреева. При этом она отметила, что оно должно быть кондиционным, чистым, не разведенным руганью, завистью, подавлением, жадностью, унижением и нежеланием давать развиваться.

Поклонники засыпали знаменитость комплиментами. они сошлись во мнении, что Екатерина Андреева и Душан Перович – очень красивая пара. “Импозантный мужчина, вы – вне конкурса”, – отметил один из фолловеров.

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Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 10 Июн 2020 в 8:41 PDT

Отметим, Екатерина Андреева любит делиться с пользователями соцсети фотографиями, снятыми во время ее путешествий, секретами красоты и своим мнением на различные жизненные вопросы. О своей семье же она практически ничего не рассказывает.



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