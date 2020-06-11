С 1 июля многим гражданам РФ повысят пенсии

11.06.2020, 13:09, Разное

В РФ ожидается корректировка системы пенсионного обеспечения: с 1 июля многим российским гражданам повысят пенсии. Поправки в действующее законодательство внесены на рассмотрение Госдумы.

По информации ПФР, в июле 2020 года некоторые категории российских граждан получат страховую пенсию с надбавкой. Так, пенсионерам-опекунам, как и всем неработающим пенсионерам, ежегодно будет производиться перерасчёт пенсий с учётом плановых индексаций, которые по ряду причин были пропущены. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что данный законопроект парламентарии разработали по поручению президента РФ Владимира Путина, будет проведена автоматическая индексация.

Также российских пенсионеров ждут новые плановые льготы. Речь идёт о пересмотре выплат с учётом всех увеличений пенсий, проведённых до оформления социального обеспечения. В июле пенсионеры до 75 лет получат доплату за возраст, в настоящее время её получают россияне старше 80 лет. Льгота уже одобрена правительством РФ. Ещё одно послабление коснется 24-месячной отсрочки по кредитам, но только при условии, что нет дополнительных источников дохода, и размер пенсии не будет превышать двух МРОТ, а это 24 260 рублей.