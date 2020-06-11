 

В Кремле оценили идею США ввести новые санкции против России

11.06.2020, 13:08, Новости дня

Москва надеется, что предложения о новых санкциях США против РФ не будут реализованы, такие действия не способствуют нормализации двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем за сообщениями о таких выступлениях и предложениях о новых рестрикциях. Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права и, конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать в общем американской политике», – сказал Песков, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с такими планами.

Он добавил, что это «никоим образом не способствует нормализации наших двусторонних отношений». «Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться», – добавил Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле сожалеют, что отношения с Россией становятся сакральной жертвой для политиков США. «В целом, конечно, по мере развития избирательной кампании в США традиционно наша страна и двусторонние российско-американские отношения для американских политиков становятся такой сакральной жертвой, которую необходимо принести, если хочешь добиться какого-то успеха в электоральных делах. Мы сожалеем в этой связи», – сказал Песков.

Накануне республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили ввести такие жесткие санкции в отношении России, Ирана и Китая, которых, по их оценке, ранее никогда не было. Авторы «предлагают более 130 решений для борьбы с самыми агрессивными противниками Америки в мире».

В частности, авторы предлагают ввести жесткий пакет антироссийских санкций, в который войдут ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов, российского суверенного долга, «подконтрольных РФ лиц» в других странах и признание РФ «государством – спонсором терроризма».

В документе «содержится призыв к разработке стратегии общения напрямую с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека».



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