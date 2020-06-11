Директора ТЭЦ-3 в Норильске арестовали

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11.06.2020, 13:08, Новости дня

Норильский городской суд арестовал до 31 июля включительно директора ТЭЦ-3 в Норильске Павла Смирнова по делу о разливе дизельного топлива, сообщила официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

Веселова сообщила, что «норильский городской суд арестовал Смирнова на 1 месяц 21 день – до 31 июля включительно. По статье 246 УК РФ», передает РИА «Новости».

Между тем официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива, ему предъявлено обвинение.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал комментировать возбуждение уголовного дела в отношении Ахметчина, отметив, что «это вопрос к следственным органам».

«Кремль не выполняет следственные функции, поэтому здесь мы не можем никак комментировать», – подчеркнул он.

Напомним, по делу о разливе дизтоплива в Норильске были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов.

Президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске. Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о реальной обстановке на месте инцидента.

Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. ЧП в Норильске локализовано.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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