Директора ТЭЦ-3 в Норильске арестовали
11.06.2020, 13:08, Новости дня
Норильский городской суд арестовал до 31 июля включительно директора ТЭЦ-3 в Норильске Павла Смирнова по делу о разливе дизельного топлива, сообщила официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.
Веселова сообщила, что «норильский городской суд арестовал Смирнова на 1 месяц 21 день – до 31 июля включительно. По статье 246 УК РФ», передает РИА «Новости».
Между тем официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива, ему предъявлено обвинение.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал комментировать возбуждение уголовного дела в отношении Ахметчина, отметив, что «это вопрос к следственным органам».
«Кремль не выполняет следственные функции, поэтому здесь мы не можем никак комментировать», – подчеркнул он.
Напомним, по делу о разливе дизтоплива в Норильске были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов.
Президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске. Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о реальной обстановке на месте инцидента.
Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. ЧП в Норильске локализовано.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.
Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».
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