Правительство рассмотрит вопрос расширения программы льготной ипотеки

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11.06.2020, 13:08, Новости дня

Российское правительство рассмотрит возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов при встрече с представителями «Деловой России» по доработке общенационального плана восстановления экономики.

В ходе встречи президент «Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства» Елена Николаева подчеркнула необходимость расширения круга застройщиков, которые попадают под программу.

«Сейчас эти нормы распространяются только на те объекты жилые, которые приобретены на первичном рынке у застройщиков, в том случае, если это долевое строительство. А если дом создан, например, по инициативе инвестора, и соответствующим образом инвесторами являются ПИФ (паевые инвестиционные фонды) или, например, частные лица, как это происходит в малоэтажном строительстве, то в данном случае норма не распространяется на такого рода первичное жилье», – объяснила она, передает ТАСС.

Также Николаева предложила продлить программу льготного ипотечного кредитования до 1 января 2022 года и увеличить максимальный размер кредита с 8 до 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, с 3 до 6 млн – для остальных регионов России.

«Обязательно с коллегами проработаем эти вопросы. Программа, как мы видим, оказалась достаточно успешной. Большое спасибо, что обратили внимание», – сказал Белоусов.

Замминистра экономического развития Полина Крючкова, также присутствовавшая на встрече, отметила, что вопрос распространения программы не только на долевое строительство уже прорабатывается.

Новая программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента Владимира Путина, она заработала в конце апреля. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита – до 30 лет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать новая госпрограмма и кому она поможет улучшить свои жилищные условия.



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