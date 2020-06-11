 

Автоновости: Skoda подняла цены на базовые версии Skoda Kodiaq в России

11.06.2020, 12:45, Новости дня

Компания Skoda в минувшем месяце увеличила стоимость популярного кроссовера Kodiaq, но теперь сообщено об очередном обновлении прайса.

Вместе с тем более доступные комплектации паркетника Active, Ambition и Style также теперь продаются по обновленным ценам, которые на 44 тысячи больше, чем ранее. Новинка в недорогой комплектации с 1,8-литровым мотором на 125 л.с. мощности теперь оценена в 1,58 миллиона рублей.

Кроме того, более дорогой вариант автомобиля продается за 1,93 млн рублей и подразумевает 2-литровый дизельный агрегат с мощностью 180 л.с. В компании ранее уточнили, что за период с января по май текущего года общее число продаж в РФ составило чуть менее 27 тысяч машин.



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