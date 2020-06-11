 

Автоновости: Кроссовер Geely Atlas Pro выставили для демонстрации

11.06.2020, 12:54, Новости дня

В Белоруссии официально продемонстрировали публике новую модификацию Geely Atlas Pro.

Предложенная модель обладает стильным белым цветом, который придает автомобилю более привлекательный вид. Кроме того, уже в скором времени кроссовер Geely Atlas Pro поступит на местный рынок. Данный вид демонстрации в специальном зале ранее уже проходили популярные модели Coolray, GS и FY11.

Следует отметить, что размеры автомобиля существенно увеличились, тогда как предшествующее поколение несколько отличается своими габаритами в меньшую сторону. Вместе с тем под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 177 л.с. мощности. Поступление в продажу запланировано на следующий год.



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