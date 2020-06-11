 

Автоновости: Новый паркетник Chevrolet Orlando стал гибридом

11.06.2020, 12:34, Новости дня

Компания General Motors официально объявила о старте продаж нового паркетника под названием Chevrolet Orlando.

Предложенная новинка может похвастаться модернизированным кузовом, включая светодиодную оптику, пластиковый обвес, решетку радиатора и усовершенствованные бамперы. Кроме того, в салоне предусмотрели «парящий» дисплей, а также стильный руль. Ранее в компании анонсировали, что автомобиль приводится в движение гибридной установкой, которая состоит из 1,3-литрового мотора на 156 л.с. мощности.

С учетом таких параметров смешанный расход топлива достигает 6,1 литра. Стоимость предложенного кроссовера на рынке Поднебесной начинается от 137 тысяч юаней.



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