Автоновости: Новый паркетник Chevrolet Orlando стал гибридом

11.06.2020, 12:34, Новости дня

Компания General Motors официально объявила о старте продаж нового паркетника под названием Chevrolet Orlando.

Предложенная новинка может похвастаться модернизированным кузовом, включая светодиодную оптику, пластиковый обвес, решетку радиатора и усовершенствованные бамперы. Кроме того, в салоне предусмотрели «парящий» дисплей, а также стильный руль. Ранее в компании анонсировали, что автомобиль приводится в движение гибридной установкой, которая состоит из 1,3-литрового мотора на 156 л.с. мощности.

С учетом таких параметров смешанный расход топлива достигает 6,1 литра. Стоимость предложенного кроссовера на рынке Поднебесной начинается от 137 тысяч юаней.