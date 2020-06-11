 

Ученые рассказали о способе, помогающему предотвратить вторую волну коронавируса

11.06.2020, 12:43, Разное

Ученые рассказали о способе, который поможет отвести вторую волну COVID-19. Специалисты заявляют, что остановить эпидемию можно только при условии всеобщего ношения масок.
Исследователи из Кембриджа и Гринвича после проведенных опытов заявили, что предупредить вторую волну эпидемии может лишь всеобщее ношение масок. Они полагают, что только одни ограничительные мероприятия не смогут сдержать расширение COVID-19. При этом, даже сшитые вручную маски, если их будет одевать достаточное количество людей независимо от симптоматики, поможет уменьшить стремительность распространения инфекции.

Специалисты сообщают, что всеобщее использование масок и соблюдение дистанции поможет предупредить следующую волну коронавирусной инфекции.



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