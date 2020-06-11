Ученые рассказали, как воздействовать на мозг во время депрессии

11.06.2020, 12:53, Разное

Ученые рассказали, как влиять на мозг во время депрессии. Результаты опытов помогут открыть новые методы в борьбе с психическими заболеваниями.

Исследователи под руководством профессора Элизабет Голдфарб и Раджита Синха обнаружили взаимосвязь между разными отделами головного мозга, которые реагируют как на отрицательные и положительные эмоции. При изучении животных специалисты разобрались, как их ЦНС регулирует физиологические эффекты стресса, но опыты на животных имеют ограниченную применимость на людях.

Эксперты не могут опросить животных о самочувствии, а вот люди даже в силах разработать когнитивные стратегии, чтобы уменьшить собственные переживания стрессовой ситуации. Вот на этом и остановились ученые, которые стараются отследить процесс управления эмоциями в мозгу человека.

В исследованиях они использовали магнитно-резонансную томографию, чтобы просканировать мозг 60 участников. Анализ проходил, когда испытуемый смотрел на набор вызывающих стресс, расслабляющих или нейтральных картинок. Стрессовыми изображениями считались собака, которая рычит, изуродованное лицо, грязный санузел. Расслабляющими и нейтральными считали красивую природу, спокойных людей за приятными занятиями. При успешном владении эмоциями люди выплескивали их наружу, то есть высказывались устно или письменно, преодолевая стресс. Ученые отслеживали изменение гиппокампа с разными отделами головного мозга в зависимости от напряжения участника опыта. Как оказалось, при ощущении стресса, возрастает связь гиппокампа с гипоталамусом, в период спокойствия – гиппокамп связывался с другими отделами. Тогда начинает происходить эмоциональная переоценка событий, которые связаны с привлечением позитивных ассоциаций.

Результаты эксперимента помогут специалистам в работе с людьми, которые находятся в стрессе, имеющими расстройства психики, с теми, кто сам не может проконтролировать эмоции во время стрессовой ситуации. Тогда доктора смогут влиять на мозг магнитной стимуляцией для усиления необходимых связей отделов мозга, чтобы облегчить депрессию.