При стрельбе в начальной школе в Словакии погибли два человека

11.06.2020, 12:53, Новости дня

Два человека погибли в результате стрельбы в одной из начальных школ города Врутки в северной части Словакии, сообщила местная полиция.

Как уточняется, стрельбу открыл мужчина, имя которого не сообщается. Он застрелил по меньшей мере одного из сотрудников школы, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Оперативно прибывший на место ЧП патруль полиции применил против нападавшего табельное оружие. Во время спецоперации преступник погиб. Другие подробности случившегося пока не сообщаются.

Как сообщается на сайте словацкой полиции, неизвестный совершил в четверг нападение с ножом на начальную школу в городе Врутки на севере Словакии, погибла замдиректора школы, полиция застрелила нападавшего.

Полиция уточнила, что ранены двое взрослых и двое детей.

«Полицейские наряды сейчас проводят операцию в городе Врутки, где на работников школы и учеников совершено нападение неизвестным мужчиной, при котором погибла заместитель директора школы. К месту происшествия направляется глава полиции республики Милан Лучанский. Ситуация находится под контролем полиции», – передает РИА «Новости» сообщение, где отмечается, что нападавший был убит.

По информации, нападавшему было 22 года, он из города Мартина на севере страны.

По данным телеканала ТА3, напавший на школу мужчина ранил также директора школы и несколько учеников.

Напомним, в январе в Костроме задержали планировавших устроить стрельбу в школе подростков.