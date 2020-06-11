Банки предложили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

11.06.2020, 12:53, Разное

Согласно общеизвестной практике, банки возобновляют подозрительные операции спустя два дня, даже если за этот период им не удалось получить ответ клиента. Поэтому финансовые учреждения предлагают ЦБ блокировать сомнительные действия, пока не удастся связаться с собственником счета и подтвердить легитимность перевода денежных средств.

Как отмечают представители банков, указанного срока недостаточно для того, чтобы установить связь с клиентом. Поэтому они просят, чтобы данная норма была исключена из закона, регулирующего деятельность национальной платежной системы. За два дня клиенты банка могут не понять того, что они стали жертвами мошенников.

С данной инициативой выступила группа «Тинькофф», а ЦБ попросил, чтобы АФТ (Ассоциация ФинТех) подготовила по этому поводу дополнительные аргументы. Теперь Центробанку предстоит рассмотреть предложение при обсуждении вопроса сокращения избыточной нормы.

Многие ведущие банки поддержали эту инициативу, так как риск того, что операция совершена злоумышленниками, очень высокий. Бывает так, что в течение двух дней клиенты могут не увидеть сообщение, а действие автоматически обновляется банком. В результате, денежные средства незаконно уходят злоумышленникам. Поэтому ЦБ предлагают при подозрительных операциях ничего не предпринимать до подтверждения клиента банка. Например, он может быть за границей или в местности, где нет связи. Кроме этого, мошенники могут при целевых атаках предпринять действия, которые будут препятствовать связи банковского учреждения с крупным клиентом. Это может быть как переадресация, так и намеренные звонки под видом службы безопасности, которые воспринимаются как ненастоящие.