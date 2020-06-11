Началась церемония прощания с погибшим в ДТП с Ефремовым

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11.06.2020, 12:53, Новости дня

В селе Константиново Рязанской области началась церемония прощания с Сергеем Захаровым, погибшим в ДТП участием актера Михаила Ефремова.

После полудня к храму Казанской иконы Божией Матери в Константиново, которое находится по соседству с Кузьминским, где жил Захаров, привезли гроб. Храм расположен на берегу Оки, на территории музея-заповедника Сергея Есенина – здесь поэт родился, в храме был крещен, передает РИА «Новости».

Настоятель храма протоиерей Геннадий Черкасов сообщил, что специально для церемонии припасли большую упаковку медицинских масок из-за ограничений на фоне ситуации с коронавирусом.

Проститься с погибшим приехали в основном родственники. Люди несли букеты ромашек, пионов, гвоздик.

При этом у церкви дежурят полиция и медики.

Незадолго до церемонии в храм привезли 86-летнюю мать погибшего. Две женщины вели ее под руки.

«Семья очень волновалась за ее здоровье, боялись говорить о смерти сына, и она узнала обо всем только в день похорон», – рассказала одна из соседок.

Родственники по-прежнему отказываются общаться с журналистами и в целом негативно относятся к их присутствию.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб.

Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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