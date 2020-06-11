Анализ на COVID-19 станет обязательным при плановой госпитализации

11.06.2020, 12:50, Разное



4

минуты

Фонд ссылается на приказ Минздрава РФ о порядке плановой госпитализации в условиях пандемии, согласно которому все пациенты, которым показано лечение в стационаре, должны пройти анализ методом амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР). Лабораторное исследование анализа должно быть произведено не ранее, чем за 7 дней до поступления в стационар, уточняют в ФОМС.

Кроме того, непосредственно перед госпитализацией врач-терапевт или врач-педиатр должен провести бесконтактное измерение температуры тела и пульсоксиметрию, которая показывает уровень кислорода в крови. При наличии повышенной температуры, сниженного уровня кислорода и других показаниях врач может направить пациента на рентген или компьютерную томографию легких, а также на дополнительное исследование на COVID-19, в том числе с помощью экспресс-теста.

Председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова подчеркнула, что все обследования производятся только за счет средств ОМС, то есть при наличии медицинского полиса. Поэтому любые требования со стороны медицинского учреждения сделать тест при плановой госпитализации за свой счет являются нарушением. В этом случае ФОМС рекомендует обращаться в страховую организацию, которая выдала полис ОМС.

Фонд также напомнил о том, что Минздрав установил порядок госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 в зависимости от тяжести заболевания и порядок выписки.

Согласно изменениям, госпитализации подлежат пациенты с коронавирусом, у которых температура держится на уровне 38,5°С в течение 3 дней и насыщение крови кислородом менее 95%, а также имеются признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% по результатам КТ.

Госпитализации подлежат и пациенты старше 65 лет, имеющие тяжелые хронические заболевания: артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, онкологические заболевания, сахарный диабет, ревматоидный артрит. Также лечение в стационаре показано пациентам с COVID-19, которые нуждаются в гемодиализе, проходят курс химиотерапии, либо имеют иммунодефицитные состояния.

Кроме того, могут быть госпитализированы люди, болеющие COVID-19, которые проживают в общежитии, многонаселенной квартире или с лицами старше 65 лет и входящими в группу риска.

Детям до 18 лет с коронавирусной инфекцией показано лечение в стационаре в том случае, если температура поднялась выше 39,0°С в день обращения или держится выше 38°С в течение 5 дней, при сатурации менее 95%, признаках дыхательной недостаточности, тахикардии, одышке, эпизодах апноэ, наличии геморрагической сыпи и пр. В больнице также должны лечиться дети с тяжелыми сопутствующими заболеваниями: иммунодефицитным состоянием, онкологическими заболеваниями, пороками сердца, диабетом, ожирением и пр. Направление в стационар должно быть выдано ребенку, который проживает с родственниками, относящимися к группе риска и в том случае, если у него нет условий для выполнения рекомендаций на дому.

Согласно приказу, транспортировка пациента при выписке или переводе в другой стационар на долечивание производится в санитарном транспорте, при этом водитель и сопровождающий медработник должны быть обеспечены СИЗ — противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, очки, респиратор, перчатки, бахилы.