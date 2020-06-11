Скандалы: Лазурный берег Светланы Радионовой

11.06.2020, 12:49, Разное

Навальный нашел квартиры на 720 млн рублей у семьи главы Росприроднадзора

Вы живете в России. А значит, увы, вы, скорее всего, дышите загрязненным воздухом и пьете воду с кучей вредных примесей. И вы беситесь и говорите: ну почему государству на это плевать? Посмотрите этот ролик и узнаете. Ведь любая российская проблема упирается в коррупцию. В Норильске произошла ужасная экологическая катастрофа. Крупнейшая за всю историю Арктики.

Масштаб ее такой, что Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. Оцените. Из-за эпидемии они это не объявили, а здесь да. То есть реально огромная катастрофа.

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Что же происходит на месте? Конечно же, чиновники пытаются всё скрыть. И ситуация дошла до того, что даже чиновники не выдерживают. Сотрудник норильского Природнадзора, оказавшийся первым на месте аварии, записал даже 40-минутное видеообращение, где рассказывает о том, как его сначала не пускали, потом не брали его акты осмотра. И в конце просто отстранили от проверки. И он прямо говорит, что его коллеги сейчас совершают служебное преступление.

То есть орган, который отвечает за расследование экологической катастрофы, занимается тем, что скрывает следы экологической катастрофы. И интересно, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова, как сообщают нам СМИ, прилетает в Норильск на люксовом бизнес-самолете, принадлежащем предприятию «Норильский никель». Тому самому, по вине которого по российской Арктике сейчас текут реки, вода в которых горит. Уже как минимум странно. Едет проверка, которая может оштрафовать олигарха Потанина (ему принадлежит «Норильский никель») на сотни миллиардов рублей. И почему-то эта проверка летит на частном самолете, принадлежащем олигарху Потанину.

Поэтому мы в ФБК решили подробнее познакомиться с этой прекрасной дамой Светланой Радионовой, начальницей Росприроднадзора. Ну и вас тоже познакомить.

Наша героиня, несмотря на свой гламурный образ, не особенно любит публичность.

К своему удивлению, мы сразу обнаружили, что Роскомнадзор о ее репутации волнуется не меньше, чем о репутации Наили Аскер-заде: по решению суда заблокировано более 100 сайтов о, казалось бы, никому не известной и не интересной чиновнице Радионовой.

Сам тот факт, что она реально никому не известна, — это огромное недоразумение. Эта женщина, которую большинство из вас видят впервые, главный в стране человек по экологии. И если «экология» вам кажется чем-то абстрактным — «ну чего там, какие-то птички, рыбки, бабочки», — то давайте простыми словами. Мусорные свалки — что в Подмосковье, что знаменитые типа Шиеса — это ее зона ответственности. Черное небо над Красноярском и миллион задыхающихся каждую зиму горожан — тоже ее вотчина. Отравленная вода в Челябинске. Скандал с китовыми тюрьмами и издевательствами над животными — тоже к ней. И сейчас река, в которой находится 20 тысяч тонн дизельного топлива и в которой, скорее всего, умрет все живое на следующие десятилетия, — и это к нашей сегодняшней героине.

Из-за одних мусорных скандалов в России прокатились волны протестов, чудом не разбился пассажирский самолет и слетели с постов два губернатора. Об этом всем мы слышали и хорошо знаем. А о чиновнице, которая отвечает за то, чтобы всего этого не происходило, — нет.

Итак, Светлана Геннадьевна Радионова, молодая чиновница со впечатляющей карьерой.

В 1999 году она начала работать в прокуратуре, сначала подмосковной (в Жуковском), потом московской. Работала в Следственном комитете, референтом и главой инспекции. Потом заместительницей начальника Ростехнадзора, где она курировала нефтяную отрасль, а в 2018-м вышла на ту должность, которую занимает сейчас, — возглавляет Росприроднадзор. Ведомство осуществляет контроль в сфере природопользования и следит за охраной окружающей среды.

Абсолютно идеальная дистиллированная чиновничья карьера. В 22 года она заступила на госслужбу, нигде больше не работала. Ее декларации этот образ полностью отражают. В последней доступной (за 2017-й год) видим доход 400 тысяч рублей в месяц и скромную квартиру 60м2. Больше ничего — ни дачи, ни автомобиля, ни какого-то паранормального дохода. Живет человек на зарплату. Наша скромная Золушка.

Декларация за 2017 год. Радионова сжульничала и вообще не опубликовала свою декларацию за 2018. В 2018-м она поменяла место работы, но декларацию не подала ни по старому месту работы (Ростехнадзор), ни по новому (Росприроднадзор). Так делать нельзя.

И семья у нее такая скромная-скромная. Родители — пенсионеры, у отца была кулинарная лавка.

Брат — прокурор, подчиненный нашего черногорского друга, главы московской прокуратуры Дениса Попова. Младший брат Светланы, Григорий Радионов, был назначен на должность прокурора западного округа Москвы в 33 года. И у него тоже нет богатой супруги или каких-то подозрительных миллиардов. Только прокурорский доход 150 тысяч в месяц.

И единственный другой человек, с которым СМИ постоянно связывают Радионову, — это тоже слуга народа, Антон Алексеевич Устинов.

В начале 2000-х он работал (кстати, вместе с Мишустиным) в ФНС, прославился тем, что участвовал в деле ЮКОСА, потом был личным помощником Сечина. А после стал вообще советником президента Путина. Курировал проблемы топливно-энергетического комплекса. Они, видимо, так сработались с Путиным в тот момент, что в 2016-м Устинова назначили председателем правления Согаза — хитро украденной у Газпрома страховой компании, которая теперь принадлежит племяннику Путина и путинским дружкам Ковальчукам.

Так вот, в СМИ упорно пишут, что Радионова обязана своими карьерными успехами именно Устинову. Мы не знаем, насколько это правда, но можем подтвердить, что их связь не ограничивается учебой (25 лет назад) в одном саратовском университете. По информации Новой Газеты, Радионова и Устинов регулярно летают куда-то вместе на самолете. А мы, к своему удивлению, обнаружили, что отец Радионовой зачем-то публикует ссылки на фотографии Антона Устинова себя на страничке в Одноклассниках.

И как раз мы переходим к тому, что спрятано от нашего с вами взгляда. Первым тревожным звоночком стала недавно опубликованная в одном из телеграм-каналов информация о квартире Радионовой на Лазурном побережье во Франции. Прямо сильно тревожный звоночек, особенно учитывая, что Новая газета пишет, что Радионова летала в Ниццу более 40 раз за последние 4 с лишним года.

Ей бы, по-хорошему, в Шиес 40 раз слетать, но летала почему-то в Ниццу. Мы перепроверили, заказали выписки, все действительно так. Квартира куплена в 2017-м году, оформлена на фирму родителей — Геннадия и Татьяны Радионовых. Очень симпатичный дом, вид на море и прямо в гуще красивой жизни — между Ниццей и Каннами. Квартиру приобрели за полмиллиона евро.

Полмиллиона евро по курсу на месяц покупки — это 33 с лишним миллиона рублей. И вы знаете, если бы дело ограничилось этим, можно было бы, наверное, сказать — да и бог с ней, с этой Радионовой и ее французской недвижимостью! Ну, может, реально ВСЁ люди продали, взяли кредиты и исполнили мечту всей жизни — пенсия на море и свежий круассан каждое утро.

Но, конечно же, дело этим не ограничилось.

Во-первых, по этому же самому французскому адресу мы обнаружили вторую, ранее неизвестную фирму, связанную с Радионовыми. Фирма идентичная первой, родительской, только оформлена на Оксану Гончар, гражданскую жену брата Светланы, прокурора ЗАО Москвы Радионова.

Фрагменты выписок на фирму SCI CITY PARK.

Здесь мы видим, что она указывает свой домашний адрес в Москве — это та самая единственная 60-метровая квартира Светланы Радионовой из декларации.

На эту фирму записана еще одна квартира во Франции, но какая именно и за сколько, мы сможем вам рассказать только позже — пока кадастровые службы Лазурного побережья не прислали нам нужную выписку.

Родители Радионовой точно так же указывают во французских документах и свой адрес, московский (тоже в Фурманном переулке, но через несколько домов). И сразу же выясняется, что на французские квартиры по сусекам не наскребали. Квартира 120м2 в центре Москвы до сих пор в собственности мамы Светланы Радионовой, Татьяны, и стоит такая 86 млн рублей минимум. Это не какое-то там наследство от бабушки, а относительно свежая покупка, от 2011 года.

Выписка

В собственности у этой же самой мамы главы Росприроднадзора (и московского прокурора) мы обнаружили еще одну квартиру. Которую тоже, вы удивитесь, не понадобилось продавать, чтобы купить недвижимость в Ницце. Это огромная 189-метровая квартира в одном из самых элитных и узнаваемых жилых комплексов Москвы на Цветном бульваре. Тут живет заместитель Собянина и главный жулик мэрии Петр Бирюков, тут живут телепропагандисты Киселев и Габрелянов, тут владеет огромным помещением для ресторана заместительница Собянина Наталья Сергунина. Видите, какой хороший дом. Постоянно попадает в наши расследования. Вот есть в Москве Дом писателей, а есть Дом жуликов.

Выписка

И в нём квартира матери нашей сегодняшней скромной чиновницы Радионовой. Такая квартира стоит около 210 млн рублей. Куплена через 3 года после квартиры в Фурманном переулке, в 2014-м году. Когда ее дочь заведовала проверками нефтяных компаний в Ростехнадзоре. А сын только-только стал работать в московской прокуратуре.

А дальше начинаются вообще чудеса. Мы заказываем выписки на несколько соседних квартир в этом же жилом комплексе. Буквально соседей по этажу изучить. И обнаруживаем еще одну квартиру, 162 м2, купленную в 2018-м году отцом Светланы Радионовой Геннадием. Это еще 180 миллионов.

Выписка

Мы оглядываемся по сторонам и тут замечаем соседнюю, ТРЕТЬЮ квартиру, опять 160-метровую и снова в собственности у пенсионера Радионова Геннадия Григорьевича.

Выписка

Чтобы вы не думали, что мы ошиблись или подкинули вам каких-то однофамильцев. Квартира в Фурманном переулке задекларирована в пользовании у московского прокурора — брата Радионовой. А одна из квартира в «Легендах Цветного» в пользовании у его детей. Недавно ее переоформили на Оксану Гончар, ту самую бывшую жену прокурора, которую мы уже находили во Франции. То есть и в Ницце соседствуют, и тут.

Это не просто какая-то московская недвижимость, это лучшая московская недвижимость — самая статусная, самая элитная, — и принадлежит она не каким-то олигархам или бизнесменам, а пожилым родителям двух чиновников. Суммарного годового дохода этих чиновников хватит на максимум 5-6 квадратных метров в этом доме. Даже на гаражное место вряд ли.

Кстати, пока мы не уехали слишком далеко от жилого комплекса на Цветном бульваре. Ровно между квартирами отца и мамы Радионовой мы нашли еще одну 194-метровую квартиру. Она принадлежит тому самому Антону Устинову, с которым так часто связывают Радионову.

Выписка

В 2014-м году, когда Устинов работал советником Путина, его мама, 58-летняя Наталья Серова, стала собственницей этой квартиры за 215 миллионов рублей. Она купила ее почти одновременно с тем, как квартиру приобрела мама Радионовой. А буквально пару месяцев назад (теперь-то Устинов в СОГАЗе, вроде как можно) апартаменты переоформили на него самого.

Возвращаясь к семье чиновницы Радионовой, подведем итог. У ее родителей-пенсионеров мы обнаружили 4 квартиры в Москве на 655 миллионов рублей. Ну и в Ницце еще на 40 миллионов. Добавляем подмосковную дачу, которая у пенсионеров тоже есть, дом 600 м2 и участок 34 сотки (выписка 1,выписка 2), и получается 720 миллионов.

Такой уровень богатства невозможно объяснить ничем. Он настолько вопиющ, что можно спокойно и без каких-либо сомнений говорить: украла, получила как взятки за что-то, что делала в Ростехнадзоре или в Росприроднадзоре. Записала все на родителей, чтобы ее собственная декларация выглядела таким девственным образом, которым выглядит сейчас.

Кроме упомянутых четырех квартир, в собственности ее родителей было еще две новые московские квартиры общей площадью 230м2 (одна, вторая), приобретенные и проданные в течение нескольких месяцев после покупки. Это еще несколько сот миллионов. Ну, то есть похоже, что буквально квартирами дают взятки.

Посмотрите эти фотографии — это огромные пакеты, набитые деньгами, коробки с долларами и чемоданы с часами.

Фотографии сделаны дома и в офисе у бывшего подчиненного Радионовой, главы регионального Ростехнадзора по северо-западному округу Григория Слабикова. Он, как и его коллега, наша сегодняшняя героиня, декларировал очень скромный доход — полтора миллиона рублей. Дома у него нашли миллиард. Наличными.

Это просто подчиненный Радионовой, и причем не самый высокопоставленный. Теперь представьте, сколько отстегнет Потанин — и напрямую в Кремль, и Радионовой, — чтобы замять скандал? В любой другой стране Потанин перестал бы быть олигархом, такие огромные штрафы его заставили бы заплатить. А у нас — не сомневайтесь. Договорится.

Все эти квартиры и чемоданы с наличными, лежащие под кроватями квартир, оплачены вашим здоровьем. Вы в Челябинске или Красноярске кашляете от смога, потому что предприятия вместо того, чтобы ставить очистные сооружения, просто несут взятки Радионовой. Ваши дети в Вологодской области пьют воду, от которой крошатся зубы, но ведомство Радионовой шевельнется лишь для того, чтобы ей в качестве взятки купили ещё одну квартиру. Вы в Москве будете гулять за ручку с детьми, а в спину вам будет дуть теплый воздух с мусоросжигающего завода, но прибор инспектора никогда не покажет превышения. Потому что кое-кому купили ещё одну квартиру в комплексе «Легенды Цветного».