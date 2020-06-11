Скандалы: «Близок к телу»

11.06.2020, 12:49, Разное

Новый премьер-министр Белоруссии Роман Головченко оказался держателем тайн Лукашенко

Накануне президентских выборов Александр Лукашенко неожиданно отправил кабинет министров в отставку. Неожиданно это только на первый взгляд, – прокомментировал «Собеседнику» эксперт Дмитрий Болкунец. – Лукашенко уже давно публично угрожал Сергею Румасу отставкой. На одном из совещаний он сказал: «Если Румас намордники не сделает, я его выгоню!» На следующий день премьер помчался на завод по производству масок. Ревность к своему премьеру у президента была давно – сначала из-за того, что у Румаса сложились хорошие отношения с российскими коллегами – Дмитрием Медведевым, потом Михаилом Мишустиным. А сейчас добавилось то обстоятельство, что Румас, похоже, дружен с главным оппонентом Лукашенко на предстоящих президентских выборах – Виктором Бабарико. Они оба банкиры, работали в белорусской «дочке» Газпромбанка.

Новым премьером стал человек, давно преданный Батьке.

– Роман Головченко много лет «близок к телу», – продолжает эксперт. – Работал в Совете безопасности республики, Генпрокуратуре, был послом в Объединенных Арабских Эмиратах. В это же время Александр Лукашенко полюбил с сыновьями и приближенными выезжать в ОАЭ, а также завязал полезные финансовые связи с арабскими шейхами. То есть во главе белорусского правительства встал держатель тайн Лукашенко, его доверенное лицо. Видимо, на рокировку Батьку подтолкнуло падение его рейтинга. После того как несколько сайтов в интернете зафиксировали рейтинг действующего президента по онлайн-опросам на уровне 3–6%, Министерство информации запретило проводить такие опросы в принципе. Сам Лукашенко планирует взять планку 85%, для чего ему и нужны верные люди в правительстве.

Главный златоуст постсоветского пространства не изменил себе, когда на прошлой неделе высказывался о своих основных противниках. Кандидата в президенты Бабарико он назвал «чистым и пушистым наглецом», а другого претендента на президентское кресло – бывшего посла Белоруссии в США Валерия Цепкало – сравнил с хряком и припомнил, как тот «ползал на коленях», умоляя взять его в команду.

Дмитрий Болкунец считает, что обстановка в стране нервирует Лукашенко: коронавирус, очереди из белорусов, которые хотят поставить подпись за альтернативных кандидатов, возможные акции протеста после выборов.

– Забыли, как Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек? Ну так мы напомним! – вошел в раж на прошлой неделе Батька.

Римма Ахмирова

Оригинал материала: «Собеседник.Ру»

«Собеседник.Ру», 02.06.20, «Ликвидация Батьки: кто отберет власть у Лукашенко на выборах в Белоруссии»

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. О раскладах и скандалах гонки в интервью Sobesednik.ru рассказывает эксперт Дмитрий Болкунец.

– Дмитрий, еще недавно на смену Лукашенко прочили главу местного парламента Татьяну Кочанову, но ее нет в списках кандидатов. Все уже изменилось?

– Да, недавно Лукашенко уже сказал, что женщины недостойны поста президента. Он тогда добавил, что даже Татьяна Кочанова недостойна. Хотя он ее рассматривал как кандидатуру, не случайно он ее везде с собой возит. Но теперь он женщинам в принципе отказал в такой перспективе.

Он даже сказал: вот была Даля Грибовская (Даля Грибаускайте — президент Литовской республики в 2009-2019 годах, имеет белорусские корни. – Прим. Sobesednik.ru), посидела на стуле и ушла.

– Есть ли реальные кандидаты, кроме, разумеется, самого Лукашенко?

– Сейчас в списке осталось 14 человек вместе с Лукашенко. Большая часть – мало кому известные люди. Реальных кандидатов – 2-3 человека. Подписи смогут собрать человек 5. Остальные… кто-то просто хочет попиариться, участвует ради хайпа. Спойлеров человека 4. Один спойлер уже соскочил — снялся с выборов, заявив, что он не хочет «быть проституткой». Президент Беларуси уже озадачился тем, что, как он сказал, «некоторые кандидаты повыскакивали из-под плинтуса».

Самую большую озабоченность у него вызвал банкир Виктор Бабарико, который 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, потому что опросы показали: он проходит во второй тур буквально сходу. Что мешает планам Лукашенко, который хочет сразу набрать 80-85 процентов голосов.

– Кто стоит за реальными кандидатами?

– Государственные СМИ в Беларуси раскручивают тему, что банкир Бабарико является ставленником российского крупного капитала — Газпрома, называют его «московским кандидатом» и видят за ним руку Кремля. Видимо, по той логике, что Бабарико работал в банке с российском капиталом. Но это вряд ли — банкир имеет белорусское гражданство и вообще выступает патриотом белорусского народа.

Еще один реальный кандидат – бывший посол Беларуси в США и бывший глава парка IT Валерий Цепкало, у которого третий результат (по предварительным опросам). За ним, видимо, стоит IT-кластер, но выборы — это во многом и его личная инициатива, так как он обиделся, что его в свое время выгнали из системы. Лукашенко ему, кстати, пригрозил, что обнародует на него какой-то компромат, который у него якобы имеется.

– Такие страсти! Но разве победитель не известен заранее — Лукашенко?

– Конечно, победа Александра Лукашенко бесспорна — ему нарисуют 85, а если надо будет, и 90 процентов. Вопрос в том, насколько белорусское общество готово будет это принять. Впервые с 1994 года в белорусском обществе наблюдается такая высокая политизированность.

Лукашенко не имеет поддержки Кремля. И сейчас, как никогда, все в руках граждан. Батька уже несколько раз сказал, что он будет биться, сражаться, и просто так власть не покинет. Как он сказал, будет «отстреливаться». Лукашенко сейчас на самом деле заботит, как сохранить власть и передать ее своим сыновьям. И он будет отстреливаться до последнего патрона.

– Скандалы в ходе предвыборной гонки уже начались?

– Одного из кандидатов, блогера Сергея Тихоновского уже арестовали, отправили в тюрьму. ЦИК не принял его документы. И уже за час до окончания подачи документов его жена Светлана выдвинулась вместо него. У блогера концепция очень простая — он не хочет власти, он просит подписываться за бойкот выборов. Правда, есть версии, что Тихоновский является провокатором, которого власть использует, чтобы выпустить пар в обществе, найти и арестовать самых активных и буйных. Сейчас раздувается информация, что он готовит в Беларуси Майдан. Лукашенко говорит про его сторонников: майданутые бегают по площадям – с намеком, что деньги они получают из России. В любом случае, в день голосования 9 августа и после него могут быть очень интересные сценарии.

Римма Ахмирова