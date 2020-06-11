Лидер «Океана Эльзы» заявил о сложении мандата депутата Рады

11.06.2020, 12:48, Новости дня

Председатель украинской парламентской партии «Голос», лидер группы «Океан Ельзы» Святослав Вакарчук отказался от кресла парламентария Верховной рады.

«Сегодня я зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины», – сказал Вакарчук, передает ТАСС.

В конце феврале Вакарчук заявил, что решил оставить должность парламентария и вернуться к общественной деятельности.

В прошлом году украинская партия «Голос» призывала Украину выйти из Минских соглашений и «заморозить ситуацию».