 

Лидер «Океана Эльзы» заявил о сложении мандата депутата Рады

11.06.2020, 12:48, Новости дня

Председатель украинской парламентской партии «Голос», лидер группы «Океан Ельзы» Святослав Вакарчук отказался от кресла парламентария Верховной рады.

«Сегодня я зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины», – сказал Вакарчук, передает ТАСС.

В конце феврале Вакарчук заявил, что решил оставить должность парламентария и вернуться к общественной деятельности.

В прошлом году украинская партия «Голос» призывала Украину выйти из Минских соглашений и «заморозить ситуацию».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / ВОЗ развенчала миф о «пользе» курения против коронавируса

16.04 / Экс-сотрудник СБУ задержан в Киеве по подозрению в «сотрудничестве с ФСБ»

02.06 / Политика: РФ назвала новую причину для ядерного возмездия

28.04 / «Сталинир»: призраки прошлого в Южной Осетии 

15.04 / Захарова отреагировала на приостановку США финансирования ВОЗ

29.05 / Зеленский подписал закон об освобождении от ЕСВ

03.06 / Италия заявила об окончании критического момента пандемии

10.06 / Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату

22.05 / Волкер придумал, как включить Украину, Грузию и Молдавию в НАТО

23.05 / Дань уважения – отменённый Каннский кинофестиваль заменил фестиваль кино под открытым небом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска