Лидер «Океана Эльзы» заявил о сложении мандата депутата Рады
11.06.2020, 12:48, Новости дня
Председатель украинской парламентской партии «Голос», лидер группы «Океан Ельзы» Святослав Вакарчук отказался от кресла парламентария Верховной рады.
«Сегодня я зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины», – сказал Вакарчук, передает ТАСС.
В конце феврале Вакарчук заявил, что решил оставить должность парламентария и вернуться к общественной деятельности.
В прошлом году украинская партия «Голос» призывала Украину выйти из Минских соглашений и «заморозить ситуацию».
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет