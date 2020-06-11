Добровинский назвал главную цель защиты со стороны потерпевших по делу Ефремова

11.06.2020, 12:48, Новости дня

Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, сообщил газете ВЗГЛЯД, что пока не встречался со своими клиентами, и намерен сделать это в понедельник, 15 июня. Тогда, по словам адвоката, станет известно, какую степень наказания, по мнению семьи погибшего, заслуживает Ефремов.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов, находясь под воздействием алкоголя, выехал на встречную полосу, что привело к ДТП. Второй водитель, Сергей Захаров, погиб, возбуждено уголовное дело. Адвокаты артиста отказались общаться со СМИ. Потерпевших согласился защищать Добровинский, перед этим отказавшийся представлять Ефремова.

Ранее Добровинский отметил радиостанции «Говорит Москва», почему отказался защищать Ефремова в суде. «Есть один очень серьезный момент: я знаю, как выиграть этот процесс со стороны Ефремова, поэтому я не хочу выигрывать, поэтому я не взялся. Я знаю, как выигрывают такие процессы, поэтому я не взялся», – заявил Добровинский.

О своих задачах в отстаивании интересов потерпевших в деле Ефремова Александр Добровинский рассказал газете ВЗГЛЯД.

«Дело в том, что [в защите интересов – прим. ВЗГЛЯД] со стороны погибшего другая позиция. Это люди, которые будут признаны потерпевшими, а это абсолютно другая история. Нет спора между потерпевшими и другой стороной. Есть спор между обвиняемым и прокурором, это состязательный процесс, где есть судья. Моя главная цель, как защитника стороны потерпевших, чтобы все прошло по закону. Но мы будем встречаться только в понедельник», – говорит Добровинский.

Адвокат сообщил, что на данный момент не знает, какую степень наказания, по мнению семьи погибшего, заслуживает Ефремов, так как пока не разговаривал с ними на эту тему.

Также Добровинский уверен, что известность актера никак не повлияет на ход дела, так как «перед законом все равны».

Ранее крестница и супруга погибшего в аварии потребовали самого сурового наказания для артиста.