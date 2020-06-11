 

ВЭБ обвинил Украину в запугивании судьи по делу украинской «дочки»

11.06.2020, 12:48, Новости дня

ВЭБ намерен продолжить бороться в Стокгольмском арбитраже с «правовым произволом» со стороны украинских властей в рамках спора по дочернему банку на Украине – Проминвестбанку, сообщил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов.

Накануне состоялось заседание Киевского апелляционного суда по ВЭБ о признании и исполнении решения Стокгольмского арбитража, которым Украине была запрещена принудительная реализация акций Проминвестбанка, принадлежащих ВЭБу, передает РИА «Новости». 

По словам Краснова, ВЭБ считает самоотвод судьи в Киеве по делу его украинской «дочки» с запугиванием со стороны властей Украины.  

«На заседание 10 июня явились не менее 15 человек в военной форме. Своими действиями и заявлениями о невозможности удовлетворения требований российской корпорации они оказали давление на судью. В результате судья приняла решение о самоотводе, несмотря на противоположное решение днем ранее», – сообщила пресс-служба ВЭБ.

Отмечается, что судебный процесс, который длится почти год, теперь должен начинаться с начала. 

Краснов отметил, что на Украине невозможно добиться честного и беспристрастного судопроизводства. 

«Досадно наблюдать, как в центре современного Киева правонарушители беспрепятственно и демонстративно запугивают честных судей, которые достойно выполняют свой профессиональный долг и не готовы бесконечно игнорировать решения, вынесенные против Украины международными инстанциями», – добавил он. 

В апреле Стокгольмский арбитраж вынес решения о взыскании с Украины расходов ВЭБ.РФ. До этого, 3 марта Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка – украинской «дочки» госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Напомним, в сентябре суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка и еще 15 объектов недвижимости кредитной организации.

ВЭБ.РФ подавал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, потребовав от Киева возместить убытки.



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