Индекс цен на жилье в Великобритании достиг 10-летнего минимума

11.06.2020, 12:31, Новости дня

Индикатор цен на жилье в Великобритании в мае достиг минимума за 10 лет, поскольку ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, повлияли на рынок.

Индекс цен на жилье Королевского института дипломированных оценщиков (RICS) упал до -32% с -22% в апреле. Показатель достиг минимума с 2010 года.

Однако ожидания относительно цен на жилье на предстоящие 12 месяцев в мае улучшились по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель запросов новых покупателей повысился с рекордно низкого уровня -94% в апреле до -5% в мае.

Главный экономист RICS Саймон Рубинсон заявил, что продажи, которые были в стадии разработки до карантина, теперь в основном проходят. В то же время он отметил, что неопределенность сохраняется с учетом возможного скачка безработицы, когда правительственная программа сохранения рабочих мест перестанет действовать в конце октября.

На прошлой неделе три бывших министра финансов Великобритании предупредили правительство, что необходимо готовиться к росту безработицы до уровня 1980-х годов.