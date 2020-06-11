 

Наркоту подкину, поедешь на зону! – сотрудник Росгвардии пообещал на пять лет посадить москвича

11.06.2020, 12:31, Новости дня

В Москве сотрудник Росгвардии пообещал подкинуть наркотики жителю Москвы и посадить его на пять лет из-за того, что тот слушал музыку.

Инцидент произошел в субботу, 6 июня, в доме на улице Нижегородская. Соседка вызвала полицию с жалобой на жильца, слушающего музыку в пять часов вечера.

 

Приехали росгвардейцы, зашли в квартиру мужчины, на которого пожаловались и принялись угрожать, не зная, что в помещении стоит видеокамера.

"Дайте ему как следует!", — слышен голос соседки на опубликованных кадрах, перед тем, как дверь квартиры закрылась. После этого сотрудник правоохранительных органов говорит: "В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину, и поедешь на зону, на пять лет, хочешь? Просто так!"

По информации телеканала "360", ссылающегося на пресс-секретаря Главного управления Росгвардии Москвы, была проведена служебная проверка, после которой одного из сотрудников привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.



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