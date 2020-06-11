Кремль прокомментировал возможность перехода Путина к обычному режиму работы

11.06.2020, 12:30, Новости дня

Решение о переходе от онлайн-формата общения к обычному будет принимать сам президент Владимир Путин, конкретной даты нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, как долго еще президент будет проводить совещания в онлайн-формате и когда его работа вернется в обычный режим.

«Безусловно, это время не за горами. Нельзя исключать, что какие-то элементы, скажем так, нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты организации таких встреч, они могут частично как-то использоваться на различных уровнях и в дальнейшем, почему бы и нет. Опять же с точки зрения оптимизации работы», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Также он отметил, что «конкретной даты для главы государства нет, будет зависеть от его решения».

Журналисты уточнили, показал ли такой формат, что он удобен для работы. Песков ответил, что так можно быстро организовать совещание, можно быстро собрать руководителей регионов, не вызывать их в Москву или другие города.

«Конечно, такой формат не способен полностью заменить обычный режим работы. И, наверное, в этом нет необходимости. Но какие-то элементы, конечно, с точки зрения оптимизации, совершенствования работы, экономии времени наверняка будут использоваться», –заключил Песков.