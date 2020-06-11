 

Песков оценил слова Кудрина о недостаточном финансировании здравоохранения

11.06.2020, 12:30, Новости дня

Президент Владимир Путин не обсуждал с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным тему достаточности финансирования российского здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, в последнее время нет», – сказал он, отвечая на вопрос, обсуждал ли Кудрин эту тему лично с главой государства, передает ТАСС.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Кудрина, Песков сказал: «Чтобы на это реагировать, нужно детально ознакомиться с этими материалами Счетной палаты». Однако в целом, по его словам, «уровень финансирования здравоохранения постоянно повышается, это достаточно последовательная линия».

«Сейчас нет смысла перечислять все направления, по которым ведется развитие этой важнейшей области – здравоохранения. Но выделяются очень большие деньги», – добавил Песков.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отечественное здравоохранение недополучает финансирование и требует серьезной перестройки и реформирования. 



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